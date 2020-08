Jongens van 17 weigeren mondkapje op te doen tijdens vlucht naar Eindhoven Airport

Eindhoven­se wethouder Richters ‘deed niets verkeerd’

18:00 EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Renate Richters (GroenLinks) heeft geen informatie achter gehouden voor de gemeenteraad. Richters heeft de raad ‘transparant, tijdig en volledig’ geïnformeerd. Het stadsbestuur schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de ophef die vorig week is ontstaan over deze wethouder.