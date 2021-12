Jongensjurkjes ook gewild in Amerika en Nieuw-Zeeland: ‘Goed dat er nu aan veel keukentafels over gesproken wordt’

Recreatief zwemmen in Eindhoven kan weer, eerder dan verwacht

EINDHOVEN - Eerder dan verwacht kan er vanaf woensdag weer recreatief worden gezwommen in Eindhoven. Door een tekort aan badmeesters en badjuffen was vrij zwemmen ruim twee maanden niet mogelijk. Ook de aquasportieflessen in het Ottenbad en bij de Tongelreep worden na ruim twee maanden weer hervat. Bijvoorbeeld aquajoggen en aquarobics kan vanaf volgende week weer.

