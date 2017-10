Jongeren aan werk of bedrijf met Buzinezzclub Eindhoven

BLOG Stigmama: Onbetaalbaar onderwijs

11:33 Ik schreef er al eerder over: toen onze jongste werd geboren was dat een schok. Ik wilde wel mijn kind maar ik wilde geen downsyndroom. Ik wilde een kind zonder de zorgen en het verdriet erbij. De maakbare wereld was voor mij niet meer binnen handbereik, als die dat al was geweest...