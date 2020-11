Jongeren de klok rond op telefoon en tablet: ‘Mijn leven speelt zich af op een scherm’

Lidl Karregat in Eindhoven in race voor titel 'mooiste super’

20:30 EINDHOVEN - De Lidl in het Karregat in Tongelre is een van de vijf genomineerden voor de prijs ‘Mooiste supermarkt van het jaar 2020'. Later deze week wordt duidelijk of de verbouwde winkel de prijs ook daadwerkelijk binnenhaalt.