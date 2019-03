Jongeren ontduiken drankwet

Twee meisjes lopen zondagmiddag bij de Catharinakerk in Eindhoven, sigaretje nonchalant in de hand. Of ze met carnaval alcohol drinken, is de vraag. Zeker, zeggen Sjuul en Nina uit Aalst. ,,We krijgen het altijd, vooral in feesttenten is het makkelijk.” Opmerkelijk, want Sjuul en Nina zijn dertien en veertien jaar. ,,Maar je kunt aan mij niet altijd zien dat ik jonger dan achttien ben", legt Nina uit, terwijl ze doorloopt en Sjuul nog eens op de grond spuugt.

Gemakkelijk

Een rondje carnaval leert dat jongeren gemakkelijk aan drank kunnen komen als ze willen, maar in het verhaal van Sjuul en Nina gaat het wel uitzonderlijk gemakkelijk. Er zijn obstakels voor minderjarige jeugd in de vorm van leeftijdscontroles bij de ingang van cafés en soms ook aan de bar.

Wie drank wil bestellen, moet met een identiteitskaart zijn of haar leeftijd kunnen aantonen. Puntje: id's worden vervalst. ,,Dat gebeurt heel vaak", weet San Snoek (18). Een id uitlenen ook, vertelt ze in de feesttent op de Eindhovense markt. Maar dat is niet zonder risico. ,,Een vriendin van mij had haar kaart uitgeleend aan iemand die werd betrapt. Mijn vriendin is nu een half jaar haar paspoort kwijt", vertelt San. Een andere truc om illegaal aan drank te komen is van alle tijden en minder riskant, zegt ze. ,,Ik deed vroeger gewoon hetzelfde als wat ze nu doen: iemand anders aan de bar bier voor je laten halen.”

Toch werkt die truc niet overal, zegt zaterdagmiddag een studente aan de TU/e die haar naam niet prijsgeeft. ,,Ik ben één keer gepakt, bij het studentencorps in Eindhoven. Ik pakte een glas op en had er nog net niet van gedronken toen ik werd gewaarschuwd. Als ik een slok had genomen was ik in overtreding geweest en hadden ze me buiten gezet. Er wordt dus wel degelijk streng gecontroleerd", stelt de jonge studente vast. ,,Bij veel cafés doen ze dat met een zaklampje om je id te checken en kijken ze naar je ogen", zegt de studente, die ook vertelt dat veel jongeren proberen binnen te komen met de id van hun broer of zus.

Herinneringen

Dat werkt altijd, is de ervaring van een groep meiden uit Beek en Donk die bij de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven net de optocht voorbij hebben zien komen. Ze zijn allemaal boven de twintig maar de herinneringen aan hun illegale dranktijd zijn nog vers. ,,Ik nam vroeger de id van mijn zus mee als ik op stap ging. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Het lukte altijd want bij het controleren keken ze wel naar de kaart, maar nooit naar je gezicht”, zegt een van de Beek en Donksen.

Steffie van den Hork (28) van het Beek en Donkse groepje heeft verstand van het vervalsen van id's. Dat wil zeggen: ze werkt bij de gemeente Deurne en heeft een cursus over het onderwerp gevolgd. ,,Ik kan een valse kaart herkennen. Ze hebben vaak een ander lettertype en je voelt het ook aan het materiaal waarvan de id gemaakt is.”

Boete

De boete voor een valse id bedraagt 370,00 euro, weet Van den Hork. In de regio worden ook Halt-straffen opgelegd, waarbij de betrapte jongeren onder meer leeropdrachten moeten maken over bijvoorbeeld alcohol en groepsdruk.

Vervalsen van een id is gemakkelijk, vertelt Kiki (15), die haar achternaam niet kwijt wil, zondagmiddag bij Aziatisch restaurant Soho in Eindhoven. ,,Een ander cijfer over de geboortedatum heen plakken en dan kopiëren.”

Kiki zit na de carnavalsmis in de Catharinakerk even wat te eten met haar oom en tante en zestienjarig nichtje. De minderjarige zus van Kiki was kort geleden nog op stap met een valse id. Ze werd op straat door de politie aangehouden met een fles drank en was in overtreding, maar durfde toch het vervalste documentje niet te tonen.

Fijne tendens