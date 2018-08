Jongeren, seks en condoomgebruik blijft lastig thema op intro in Eindhoven

Nee herpes is niet die busvervoerder en chlamydia is niet een middel tegen aanslag op je badkamertegels. Het is al zeker geen prettig souvenir van een doldwaze introductieweek. Toch gebruiken jongeren vaak geen condoom als puntje bij paaltje komt. Uit onderzoek blijkt dat vier van de tien jongeren zelfs geen condoom gebruikt bij een one night stand. Jongeren geven aan dat ze hun sekspartner gewoon vertrouwen of vinden een andere vorm van anticonceptie voldoende.