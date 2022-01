‘Jongeren te lang vast na arrestaties rond PSV-Ajax’ Advocaten: te weinig agenten op bureau

Waarom PS­V-aanvaller Cody Gakpo nu al interes­sant is voor de Europese top: ‘En het is ook gewoon een leuk joch’

Sommige spelers worden op hun zestiende al in verband gebracht met de grootste clubs ter wereld. Bij Cody Gakpo gebeurt dat nu pas, op het moment dat hij 22 is en bij PSV tot een van de belangrijkste krachten is uitgegroeid. Wat maakt hem interessant voor pakweg Liverpool of Bayern München?

26 januari