Jongeren uit Eindhoven en Best een week aan de slag in Bosnië

EINDHOVEN/BEST - Een week lang gaan twintig jongeren uit Woensel en Best aan de slag met kwast, zaag, hamer, voetbal én PlayStation in een dorp in Bosnië. Het geld voor reis en verblijf halen ze zelf bij elkaar.

Eind februari gaan de jongeren een verwaarloosd jeugdhonk in Bosnië opknappen. Samen met vier jeugdwerkers van welzijnsorganisaties Lumens en Lev gaan ze een week aan de slag in het dorp Doboj. ,,Het gaat om een oud internaat waarvan de scholieren alleen in het weekend naar huis gaan”, vertelt jeugdwerker Ömer Yildiz in jongerencentrum De Uitwijk, aan de Generaal Pattonlaan in Eindhoven. ,,Tegelijk is het een ontmoetingsplek voor jongeren uit het dorp zelf. In totaal zo’n honderdvijftig jongens en meisjes.”

,,We zochten naar een project waar jongeren hun handen uit de mouwen kunnen steken en tegelijk kennis kunnen maken met een andere cultuur”, gaat Yildiz verder. ,,Via de stichting Out of Area kwamen we hierbij uit. Een bijkomend voordeel is dat ze door de bijzondere ervaring leren waarderen wat ze hier hebben en dat ze hun kansen moeten grijpen.”

Panna toernooi

Behalve dat ze het gebouw opknappen, gaan de Brabanders ook activiteiten organiseren, zoals een panna toernooi en een dance workshop. ,,En PlayStation gaat mee”, weet Jimmy van der Schoor, een collega van Yildiz. ,,Dus daar kunnen we ook wel een toernooi voor opzetten!”

De deelnemers betalen de reis en het verblijf in Bosnië zelf. ,,Om dat bedrag van 475 euro bij elkaar te krijgen, zoeken we sponsors onder familie en vrienden”, legt deelnemer Musa Durmus uit. ,,Maar ik heb ook een spaarpot neergezet in mijn sportschool All Fit Gym.” Van der Schoor verwacht dat het de jongeren wel zal lukken het geld bij elkaar te sprokkelen. ,,Je moet over je schaamte heen stappen.”