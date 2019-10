Jongeren zijn ontevreden over seksuele voorlichting op school - ‘Meer info over pret in bed, diversiteit en homoseksualiteit’

Plezier in seks, onrealistische verwachtingen door porno, genderdiversiteit: daar moet het meer over gaan tijdens de seksuele voorlichting op school, vinden jongeren. Ze willen leren hoe seks voelt, wat fijn is en hoe ze er met elkaar over kunnen praten, het ‘sociale’ aspect van seks dus. Nu ligt de nadruk volgens hen te veel op de ‘biologische’ kant van de zaak, zoals het menselijk lichaam, voortplanting en soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen). Leerlingen willen dat seksuele vorming diepgaander en praktischer wordt, blijkt uit het onderzoek van Rutgers. Hoe lees je een zwangerschapstest af? Wat moet je concreet doen als je een soa hebt opgelopen? Hoe werkt lesbische seks? En nog een bezwaar: de seksuele vorming blijft veelal beperkt tot de eerste leerjaren, terwijl er juist in de bovenbouw rondom seks veel in de levens van leerlingen gebeurt.