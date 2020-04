Jongerenwerker Peter van Belen uit Eindhoven zoekt creatief contact met de jeugd

,,We zijn aan het zoeken en enorm creatief bezig om met z’n allen te bedenken hoe we contact kunnen houden en wat we kunnen bieden”, zegt jongerenwerker Peter van Belen. ,,Onze organisatie wil al langer een ‘digitale’ jongerenwerker die de weg weet in de digitale wereld van de jongeren. Naast het gebruik van Whatsapp willen we gebruik gaan maken van bijvoorbeeld Zoom voor videobijeenkomsten of de Houseparty-app om met meerderen tegelijk beeldcontact te hebben.”