Jongerenwerkers in Woensel-Noord moeten stoppen; ‘We hebben echt iets opgebouwd’

EINDHOVEN - Buro Cement stopt met jongerenwerk in Woensel-Noord. Hoewel jongerenwerkers al jaren in de wijken zitten, kiest de gemeente Eindhoven voor een nieuwe partij.

Jongerenwerkers Mike Smits en Peter van Belen maken zich zorgen over het voortbestaan van wat zij hebben opgebouwd in hun wijken Achtse Barrier en Blixembosch. Beide mannen zijn genoodzaakt hun werk in de wijk te stoppen per 1 januari. In ruim zeven jaar hebben Smits en Van Belen een relatie met de jeugd opgebouwd en zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt in de wijken.

Een scherpe offerte

Smits en Van Belen werken onder de noemer van welzijnsorganisatie Buro Cement. Deze organisatie heeft ervoor gekozen om te stoppen met jongerenwerk. Samen besloten de twee mannen een scherpe offerte in te dienen bij de gemeente Eindhoven, namens hun ‘Bureau Jongerenwerk Plus’. ,,Wij hebben een goed aanbod geschreven. We signaleren trends in de wijk en gaten die vallen”, zegt Smits. ,,De laatste jaren zijn we gedwongen om de straat op te gaan. Daar zijn we zaken tegengekomen waar we op willen blijven inzetten”, vult Van Belen aan.

Quote Als je iets wilt opbouwen, dan heb je een paar jaar nodig Peter van Belen, Jongerenwerker

Toch heeft de gemeente besloten om niet met de heren in zee te gaan. Waarom? Smits en Van Belen wachten nog steeds op een schriftelijke verklaring, zeggen ze. ,,Als je iets wilt opbouwen, dan heb je een paar jaar nodig. We hebben nu contact met scholen, partijen in de wijk. Nu wil de gemeente opnieuw beginnen. Ik zou daar niet voor kiezen”, zegt Van Belen.

Het heeft meerwaarde

Smits heeft een deel van de jongeren al ingelicht over zijn vertrek. ,, We hebben echt iets neergezet. Het heeft meerwaarde dat we zeven jaar in de wijk zitten. Ze zijn erg teleurgesteld en willen weten wie het gaat overnemen”, zegt hij. De meeste zorgen hebben de jongerenwerkers over de groep die aangesloten is bij Join Us. Jongeren die zich alleen voelen, kunnen hier terecht. ,,Het is een kwetsbare groep, die duidelijkheid moet hebben. Er moet een goede overdracht komen”, vindt Van Belen. ,,Er is geen zekerheid over welke activiteiten doorgaan of niet. Degene die hier onze taken overneemt, maakt een eigen programmering. Mike en ik draaien elders wel door, maar de jongeren zijn hier de dupe van.”

De gemeente Eindhoven bevestigt dat per 1 januari Lumens het jeugdwerk in Woensel-Noord overneemt en dat Buro Cement een overdrachtsdocument heeft verstrekt. Dit document is inmiddels in het bezit van Lumens. Er wordt gekeken naar een goede overgang van de werkzaamheden waarbij de continuïteit nadrukkelijk de aandacht heeft.