Jongerenwerkers zijn weer zichtbaar in Eindhovense wijk Vaartbroek

EINDHOVEN - Het team van Dynamo Jeugdwerk stelt zich voor in Vaartbroek. Per 1 januari zijn zij verantwoordelijk voor het jongerenwerk. De opstartfase in achter de rug. Tijd om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen.

Een gamehal in het jongerencentrum en een voetbalveldje, dat zien Sam (12) en Bas (12) wel zitten in hun wijk Vaartbroek in Eindhoven. De jongens zijn in gesprek met jongerenwerker Jaimy Gielen van Dynamo Jeugdwerk over het jongerencentrum en welke activiteiten ze graag in de wijk willen hebben.

Dynamo Jeugdwerk is per 1 januari gestart in Vaartbroek. Deze middag stelt het team zich voor in winkelcentrum Vaartbroek. Gielen, Appie Azmani, Hicham Essaldi en Nicole Zelissen gaan in gesprek met de jeugd en bewoners over waar ze voor staan en vragen wat de wensen zijn.

Weer iemand waar kinderen naar toe kunnen

Claudia de Vaal heeft vijf kinderen en is in ieder geval heel positief dat er weer jeugdwerk in de wijk is. ,,De controle was hier weg zonder jongerenwerkers. Nu is weer iemand die met de kinderen gaat samenwerken en waar ze naar toe kunnen. Voor mij voelt dat een stuk veiliger.”

Het jeugdwerk in Vaartbroek werd tot eind vorig jaar gedaan door welzijnsorganisatie Buro Cement. Dit jaar heeft Lumens/Dynamo Jeugdwerk de opdracht gekregen om de wijken Vaartbroek, Eckart, Vlokhoven en de Tempel onder hun hoede te nemen. Buro Cement was ook actief in de Achtse Barrier, Blixembosch. Om ook de overige wijken in Woensel-Noord te bedienen, is gevraagd aan Lumens om in heel het gebied het jongerenwerk ambulant op te pakken, omdat er niet voldoende financiële middelen zijn om in andere wijken volledig op te starten. Gebiedscoördinatoren en partners in de wijken zijn ingelicht over de nieuwe werkwijze. In de overige wijken zijn er zorgen over deze werkwijze, omdat de jongerenwerkers niet zichtbaar zijn en de jongerencentra dicht zijn.

Quote Jongeren worden aangespro­ken en gevraagd waar hun behoeftes liggen. Zijn er problemen dan helpen we ze verder Fouad Arrabbany

,,In de vier wijken waar we de opdracht voor hebben gekregen zijn we volop bezig met het volledige jeugdwerk. In de rest van de gebieden is onze jeugdwerker Appie Azmani iedere dag ambulant aanwezig”, zegt Fouad Arrabbany, van Dynamo. ,,Jongeren worden aangesproken en gevraagd waar hun behoeftes liggen. Zijn er problemen dan helpen we ze verder. Op wensen inspelen kunnen wij niet. Die opdracht hebben we niet gekregen van de gemeente en dat kunnen wij ook niet zolang er geen uren voor zijn.” Azmani: ,,Mochten er signalen binnen komen dan ga ik polshoogte nemen. Deze signalen koppelen we terug naar de gemeente.”

In Vaartbroek zij de eerste stappen gezet met activiteiten voor de jongere jeugd. Er zijn geluksdoosjes om mee te knutselen uitgedeeld en pakketjes om cup cakes te bakken. Essaldi: ,,We gaan de wijken in om de behoefte op te halen en dan meer activiteiten opzetten.” In de overige wijken in Woensel-Noord komen geen nieuwe jongerenactiviteiten. ,,Zolang er geen financiële middelen zijn, kunnen we alleen faciliteren en het jongerencentrum beschikbaar stellen”, zegt Arrabbany.