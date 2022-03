Jongetje (3) uit Eindhoven loopt trauma op, nadat hij onterecht uit huis geplaatst is

Voog­dij-instelling moet kind terugbren­gen naar ouders; gerechts­hof vindt dat uithuis­plaat­sing te snel is toegepast

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft een uithuisplaatsing van een Eindhovens kind teruggedraaid. Het vindt dat de betrokken voogdij-instelling te snel naar dit ‘uiterste redmiddel’ heeft gegrepen. Het kind is nu - na twee weken in een tijdelijk pleeggezin - weer terug bij de ouders.

