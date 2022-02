Jonkheer zette krabbel van 44 miljoen onder koopcontract landgoed De Wielewaal: megadeal ketst af

Philips landgoed De Wielewaal in Eindhoven: hekken weg, maar wel woningen bouwen?

EINDHOVEN - Wonen op de Wielewaal in Eindhoven, het voormalige landgoed van Frits Philips? Dat is in de nabije toekomst mogelijk niet alleen aan Bruce Springsteen of Bill Gates voorbehouden. Ontwikkelaar Schipper Bosch studeert op een plan waarbij de hekken rond het 142 hectare grote gebied weg gaan, maar er mogelijk wel zo’n 750 woningen gebouwd worden in het bos.

19 december