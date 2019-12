Joods Lichtjesfeest in het hart van de Lichtstad

VideoEINDHOVEN - De joodse gemeenschap in Eindhoven wil meer bekendheid geven aan het Chanoekafeest. Zondag vond de tweede publieke viering plaats in Eindhoven.

Terwijl de regen met bakken naar beneden komt op het Stadhuisplein stapt burgemeester John Jorritsma een trapje op, met in zijn handen een brandende fakkel. Voor hem staat een enorme kandelaar met negen armen.

De burgervader mocht zondag het eerste licht ontsteken van deze chanoekia tijdens de Eindhovense viering van het joodse Chanoekafeest. De rabbijn van Eindhoven, Simcha Steinberg, nam daarna de fakkel ter hand voor het aanmaken van het tweede lichtje.

Vertrouwde sfeer

Ronny Levi kijkt geïnteresseerd toe. De Utrechtenaar van joodse komaf gaat niet naar alle joodse vieringen, maar Chanoeka is voor hem bijzonder. Speciaal voor het Lichtjesfeest is hij naar Eindhoven gekomen. ,,Er heerst een bepaalde vertrouwde sfeer. Ik ging hiervoor naar de viering in Utrecht, maar daar heb ik het al zo vaak gezien." Ondanks de regen kwamen er toch zo'n 150 mensen op het feest af. Daaronder joodse mensen uit het hele land, maar ook vele christenen met een warme belangstelling voor het jodendom.

Met het ontbranden van de lichten in de Chanoeka-kandelaar wordt het startsein gegeven voor een achtdaags feest, waarin joodse huishoudens volgens traditie elke dag een kaarsje meer aansteken in een kleine versie van de chanoekia. De lichtjes symboliseren de zegen van het licht over duisternis.

Wonder

Het Chanoekafeest wordt weleens de joodse versie van het kerstfeest genoemd, maar het verhaal erachter is heel anders. In het jaar 165 voor Christus heroverden de joodse Makkabeeën de Tempel van Jeruzalem op hun overheersers, de Syrische Grieken. In de tempel moest de menora (een zevenarmige kandelaar) opnieuw ontstoken worden. De Makkabeeën vonden slechts één kruikje olie, net genoeg om de kandelaar één dag te laten branden. Maar een wonder zorgde ervoor dat de menora acht dagen brandde. ,,Het verhaal is anders, maar beide feesten willen licht en vrede in de wereld brengen", aldus Max Loewenstein, voorzitter van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Brabant en mede-organisator van de viering.

Nieuwe leden

De viering zondag was nog maar de tweede editie in Eindhoven. Volgens rabbijn Steinberg was de tijd rijp om het Lichtjesfeest meer bekendheid te geven in de Lichtstad, om meer nieuwe leden voor de lokale joodse gemeenschap aan te trekken. Dat lukt inmiddels aardig, met de vele Israëlische kenniswerkers en studenten die afgelopen jaren naar Eindhoven kwamen. ,,Vroeger werd het feest hier vooral binnen de joodse gemeente gevierd. Nu willen we het Chanoekalicht ook daarbuiten verspreiden."