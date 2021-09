Jorien Migchielsen nieuwe fractievoorzitter D66 Eindhoven

video Bus met lekkend drugsafval op Anthony Fokkerweg in Eindhoven

10:41 EINDHOVEN - Midden op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven is maandagnacht een bestelbus aangetroffen met wat lijkt op lekkend drugsafval. ,,Onderzoek moet dat uitwijzen, maar we hebben een sterk vermoeden dat het om drugsafval gaat.”