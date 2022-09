Bij PSV zijn er nog volop personele zorgen in aanloop naar Bodø/Glimt, beterschap gloort voor oktober

PSV trainde woensdagmorgen voor het laatst in aanloop naar de thuiswedstrijd van donderdagavond tegen het Noorse Bodø/Glimt. Tegen de nummer twee van de Noorse competitie kan trainer Ruud van Nistelrooij nog altijd niet beschikken over zes spelers. Bij het team trainde Dennis Vos van Jong PSV mee, zodat de selectie tijdens de training compleet is.

7 september