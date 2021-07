Jorritsma beraadt zich op vonnis: 'Goede relatie met horeca is essentieel’

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma beraadt zich over het vonnis van de rechter over het terugdraaien van de sluiting van de Eindhovense restaurants Antonio's en Fling, laat een woordvoerder weten. ,,We treden opnieuw in overleg met de horeca, een goede relatie is essentieel.”