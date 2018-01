Jorritsma: fusie met Nuenen is eerste stap

EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma reageert diplomatiek op het besluit van het provinciebestuur. ,,Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We hebben lang genoeg gepraat. Het was tijd voor een volgende stap in dit proces. Dit besluit, in niet mis te verstane bewoordingen bovendien, geeft duidelijk aan welke weg we nu inslaan."

Jorritsma vindt het de hoogste tijd om samen met Nuenen aan het werk te gaan, en de fusie zo goed mogelijk voor te bereiden. ,,Er is veel werk. Hoe gaan we om met belastingen en met subsidieverordeningen bijvoorbeeld, dat zal allemaal geregeld moeten worden. Want als het goed is zullen de Nuenenaren straks niks merken van de fusie.

En een jaar na het samengaan zul je daar ook niemand meer over horen, is mijn ervaring. Hooguit nog een kniesoor. Vergeet ook niet dat tachtig tot negentig procent van de mensen voor een fusie is. We moeten niet alle energie steken in de tien procent van de mensen die tegen is, vaak ook op basis van subjectieve en emotionele argumenten."

Eerste stap