Jorritsma is niet de baas

opiniePatrick van der Voort vindt dat John Jorritsma als burgemeester van Eindhoven de schijn wekt van beïnvloeding van de verkiezingen voor de gemeenteraad. Van der Voort is fractievoorzitter en lijsttrekker van Brede Beweging LinksOm (BBL) in Eindhoven. Hij is de schrijver van dit stuk.

Burgemeester Jorritsma gaat zijn boekje te buiten met zijn verzoek voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle kandidaat-raadsleden. Deze poging om het passief kiesrecht te beperken is in strijd met de grondwet, is onnodig en heeft de schijn van beïnvloeding van onze vrije verkiezingen. Ook de zorg van de burgemeester over de versnippering van de raad is een ongepaste beïnvloeding van het kiesproces.

In een interview bij BNR zei de burgemeester dat als iemand geen VOG aanvraagt, hij zich verbijzondert. Daarmee plaatst de burgemeester deze persoon in een verdachte hoek. Hij gaat nog verder met de bewering dat het dan '... niet intrinsiek in je zit'. Het lijkt een regelrechte beschuldiging. Geen VOG aanvragen = diep vanuit jezelf niet integer willen zijn. Te schandalig voor woorden.

Het is een grote verworvenheid van ons open en democratisch systeem dat het zo laagdrempelig is om je verkiesbaar te kunnen stellen. Dat is ook vastgelegd in onze grondwet. De burgemeester heeft hierover niets te zeggen en dat is maar goed ook. Want niet de burgemeester bepaalt wie gekozen kan worden. Dat doen de inwoners van onze stad.

Het zoeken en eventueel screenen van kandidaten is een verantwoordelijkheid van de politieke partijen zelf. De burgemeester speelt hierbij geen rol. Hij is niet de baas van de raad en kan dus niet - zoals een werkgever - om een VOG vragen. Jorritsma mengt zich met zijn verzoek in het proces van vrije verkiezingen. Hij geeft de kiezers de illusie van veiligheid danwel onveiligheid. Hij zou moeten weten dat dit gezien kan worden als een poging om de verkiezingen te manipuleren.

Verkiezingen gaan tussen partijen en burgers. De inwoners van onze stad kiezen de politieke beweging waarin zij vertrouwen hebben. De landelijke politieke partijen hebben veel vertrouwen van kiezers verloren door bezuinigingen, de gevolgen van slecht beleid, niet luisteren naar burgers en beloften niet nakomen. Ook schandalen en leugens van bewindslieden hebben het vertrouwen in de politiek aangetast. Kiezers zoeken daarom naar lokale politieke bewegingen die dichter bij hen staan en die een stem geven aan hun behoeften en belangen.