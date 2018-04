Jorritsma nodigt Nuenense dorpsraden op de koffie

Tegen het advies van de Nuenense burgemeester Maarten Houben in heeft Jorritsma niet gewacht tot de Nuenense formatie is afgerond en de (eveneens net verkozen) leden van de dorpsraden zijn geïnstalleerd. Nuenense partijen zijn nu juist bezig met het vormen van een 'antifusie'-coalitie. De dorpsraden hebben de uitnodiging van Jorritsma afgeslagen. De Wijkraad Eeneind spreekt de burgemeester over twee weken op het Eindhovense stadhuis.

Wat Houben ervan vindt dat Jorritsma onder zijn duiven komt schieten? ,,Jorritsma heeft mij dit netjes laten weten. Aanleiding was de eerste bewonersbijeenkomst die de provincie in Nederwetten had belegd, op 27 maart", aldus Houben. Toen werd gedeputeerde Anne-Marie Spierings stevig aangevallen op haar besluit om de gemeente op te heffen. ,,Ik waardeer het initiatief van Jorritsma", zegt Houben. ,,Zijn bedoelingen zijn ongetwijfeld oprecht. Maar ik heb wel gezegd: is het nou nodig om zo door te zetten? Wacht tot de formatie in Nuenen rond is, heb even respect voor het proces dat gemeenteraadsdemocratie heet. Dat jagen en drammen, dat komt van de provincie af. Jorritsma gaat daarin mee. Dat vind ik een beetje onhandig. Gras groeit niet sneller door eraan te trekken."

Volgens Ruurd van Heijst van de Dorpsraad Gerwen wilde Jorritsma voorafgaand aan de bewonersavond in Gerwen - afgelopen maandag - overleggen met het bestuur. ,,Dat wilden wij niet, we hadden geen behoefte aan voorinformatie, we wilden vrijuit kunnen praten." In de toekomst staat het bestuur hier wel voor open. ,,Een gesprek kan geen kwaad", zegt ook Piet Renders van de Dorpsraad Nederwetten. ,,Maar laat eerst de formatie in Nuenen rond komen. Wij zijn tenslotte het adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders van Nuenen. We willen niet de indruk wekken dat we dit achter hun rug om doen."