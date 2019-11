Jorritsma: ‘Rapport over kloof tussen arm en rijk in regio Eindhoven mag niet zonder gevolgen blijven’

EINDHOVEN - Er is werk aan de winkel in de Brainportregio, om er voor te zorgen dat ook de achterblijvers kunnen aanhaken, erkent de Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

Paradoxaal, noemt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma het. Brainport Eindhoven laat zich er doorgaans op voorstaan dat het een kenniseconomie is waar talent en talentontwikkeling van groot belang zijn. Maar uit het ‘brede welvaarts’-onderzoek van de Rabobank blijkt juist dat de Eindhovenaren het in de praktijk af laten weten als het gaat om het bijspijkeren van hun kennis.

,,Het een laat zich moeilijk met het ander rijmen”, reageert Jorritsma op het rapport van Otto Raspe dat hem vanmiddag officieel aangeboden wordt. ,,Daar ben ik echt hoogst verbaasd over. “

De Eindhovense burgemeester, tevens voorzitter van de stichting Brainport, is niettemin blij met het onderzoek. ,,Het is kritisch, dat klopt. Maar ik zie het als een gratis advies. Dit mag niet zonder gevolgen blijven. Hier moeten we wat mee, hier moeten we samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen wel mee aan de slag.”

Paar zesjes

Jorritsma wijst erop dat het op veel gebieden goed gaat in Brainport. ,,Wij krijgen echt geen onvoldoende. Maar er zitten wel een paar zesjes bij. Alleen wil ik er wel op wijzen dat het daarbij ook gaat om zaken waar we al volop mee aan de slag zijn.”

Eindhoven heeft niet voor niets een Woondeal gesloten met minister Ollongren, betoogt hij. ,,Daarbij hebben we afgesproken dat we de komende jaren vele duizenden woningen gaan bouwen in de stad. Daarmee kunnen we de druk op de woningmarkt verlichten. En we hebben ook niet voor niets een Regiodeal gesloten met het kabinet. Daarin is afgesproken dat de regering 130 miljoen euro investeert in Brainport, en dat de regio daar zelf nog eens 240 miljoen euro bij legt, om zo het vestigingsklimaat te versterken.