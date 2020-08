Jorritsma tegen regio: optreden tegen coronazondaars is hard nodig

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma wil dat bestuurders in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost optreden tegen mensen die de coronaregels aan hun laars lappen. Dit is niet het moment om de teugels te laten vieren, stelt Jorritsma woensdag in een appèl aan bestuurders in de regio rond Eindhoven en Helmond.

“Indien u constateert dat de maatregelen in ernstige mate en/of bij herhaling met voeten worden getreden, dan vraag ik u om uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en hiertegen op te treden”, schrijft Jorritsma na een overleg van alle burgemeesters in de regio. Zij constateren dat het hoog nodig is, omdat de coronamaatregelen op veel plaatsen onvoldoende worden nageleefd.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-5321 burgemeester John Jorritsma. © Bert Jansen/DCI Media

“We zien de aandacht voor het virus wegebben, de maatregelen worden onvoldoende nageleefd. Niet alleen in de horeca. Ook in winkelstraten, supermarkten, recreatiegebieden en op andere plekken verslapt de aandacht voor de maatregelen”, aldus Jorritsma. “Tegelijkertijd constateren we dat het virus bezig is aan een opmars. Het aantal besmettingen stijgt in Nederland, ook in onze regio. Deze ontwikkelingen baren ons ernstige zorgen.”

Strakker: daad bij het woord voegen

“Anderhalve meter afstand is en blijft de norm. We blijven handelen vanuit het principe aanspreken, waarschuwen, aanpakken. Echter, het is gelet op de ontwikkelingen het moment om de gesprekken strakker in te gaan en daad bij woord te gaan voegen”, roept Jorritsma bestuurders op.

Onduidelijk is of de burgemeesters concrete gemeenten, sectoren of locaties op het oog hebben. Ook schrijft Jorritsma niet of er extra mankrachten ingezet worden op de handhaving van de regels, bijvoorbeeld in de vorm van politie of bijzondere opsporingsambtenaren (boa's).