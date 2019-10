Jorritsma vindt aankaarten mensenrechten in China ‘niet onze verantwoordelijkheid’

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven ziet er geen heil in om de mensenrechten in China aan te kaarten bij zijn bezoek aan Nanjing en Shanghai volgende week. ,,Dat is aan de nationale overheid. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dat zal ook het antwoord van mijn collega in Nanjing zijn: daar gaan wij niet over.”

De situatie in China, en met name de berichten over stelselmatige onderdrukking van de islamitische Oeigoeren, kwam aan de orde bij de discussie over de bouw van het Chinees paviljoen, een cadeau van zusterstad Nanjing. Jorritsma reist volgende week naar Nanjing om het geschenk officieel in ontvangst te nemen. Dat stuit op vragen van de PvdA en DENK in de gemeenteraad. Die vinden dat de vriendschapsband gebruikt moet worden om de schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen.

Vriendschapsband

Adem Topdag, fractievoorzitter van DENK vroeg zich af ,,wat de vriendschapsband met Nanjing waard is als je elkaar niet kunt aanspreken op dergelijke zaken”. Topdag wil tegen het voorstel stemmen en hij overweegt zelfs een motie om de hele vriendschapsband met Nanjing op te zeggen. Ook PvdA’er Patrick van Tuijn vroeg Jorritsma om de kwestie ter sprake te brengen. ,,De vriendschapsband moet toch niet alleen om economische belangen draaien. Als er geen ruimte is voor dit soort onderwerpen, dan is de band niet echt hecht.” Beide partijen overwegen nog wat ze in de raad gaan doen.

Quote Even voor de duidelijk­heid: de regio waar de Oeigoeren leven, ligt 4000 kilometer verder naar het westen. Dat is alsof de Chinese steden ons aanspreken op iets wat in Europa voorbij Lissabon speelt. John Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven

Maar Jorritsma denkt daar anders over. ,,Als de raad dat wil, dan wil ik de mensenrechten in China best aankaarten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat gaat daar over in ons land. Maar dan moeten we daar wel een bredere discussie over hebben, want er zijn veel meer landen waar de democratische verworvenheden niet gelden, zoals Polen, Syrië en noem maar op. Maar ik vraag mij echt af of wij daar wel verantwoordelijkheid moeten nemen. Uw zorgen over de mensenrechtensituatie deel ik, maar u kunt uw burgemeester niet op pad sturen met een boodschap voor de collega’s van Nanjing en Shanghai. Dat is ook niet hun verantwoordelijkheid. Even voor de duidelijkheid: de regio waar de Oeigoeren door de nationale overheid slecht worden behandeld, ligt 4000 kilometer verder naar het westen. Dat is alsof de Chinese steden ons aanspreken op iets wat in de Europese Unie voorbij Lissabon speelt.”

Volledig scherm Het ontwerp van het Chinees Nanjing Paviljoen dat op Strijp-S gebouwd moet worden tussen de Torenallee en de Philitelaan. © Gemeente Eindhoven

Overigens ging het voorstel niet over het aanvaarden van het cadeau van Nanjing. Dat is al in 2015 geaccepteerd. Nu stond ter discussie de afhandeling daarvan. Voor de bouw, op de voormalige parkeerplaats aan de Torenallee op Strijp-S, doneert Nanjing 1,8 miljoen euro, waarvoor Eindhoven het paviljoen laat bouwen. Jorritsma benadrukte dat de bouw pas van start gaat als het geld op de bankrekening staat. Bovendien zijn met bouwer Stam + De Koning Bouw vooraf afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten.

Ook over de exploitatie van het gebouw, door horeca-onderneemster Evelyn Wu - zelf oorspronkelijk afkomstig uit de regio Nanjing - van onder meer restaurantketen Mood, maakt het gemeentebestuur zich geen zorgen. Wu wordt immers gesteund door onder meer exposanten van Chinese kunst, Aziatische ontmoetingsclubs uit de regio, en organisatoren van trainingen in de Chinese taal en gebruiken. Het paviljoen moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Volledig scherm In het midden het plantsoen tussen Torenallee en Philitelaan op Strijp-S in Eindhoven waar het Chinese paviljoen, een cadeau van zusterstad Nanjing, zou moeten komen te staan. © Ronald Otter