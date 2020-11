Jorritsma wil alleen terugblikken en niet praten over de corona-aanpak van nu

EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft alle wethouders, raadsleden en commissieleden in de regio uitgenodigd om met hem de aanpak van corona te bespreken. Het gaat om een terugblik, niet over de situatie zoals die nu is.

Donderdagavond kunnen lokale politici voor het eerst in een gezamenlijke, interactieve live-uitzending via internet vragen stellen over de corona-aanpak in de regio. ‘Ik vind het mijn plicht mijn keuzes en handelen te verantwoorden en wil niet wachten tot na het einde van de crisis’, zo schrijft Jorritsma (foto), voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Tweede coronagolf

In de tussenevaluatie die hij de lokale politici stuurt gaat het niet over de tweede coranagolf die Nederland momenteel doormaakt. Het gaat alleen over het verloop van de gebeurtenissen tot en met 3 augustus.

Quote In juli hadden we de hoop en verwach­ting dat 3 augustus de laatste, reguliere bijeen­komst van het regionaal beleids­team zou plaatsvin­den. De werkelijk­heid blijkt echter weerbarsti­ger.” John Jorritsma, voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Dat komt mede doordat Jorritsma dacht dat in juli het hoogtepunt van de coronacrisis achter de rug was. ‘Voor deze tussendatum is gekozen omdat we in juli de hoop en verwachting hadden dat dan de laatste, reguliere bijeenkomst van het regionaal beleidsteam zou plaatsvinden. De werkelijkheid blijkt echter weerbarstiger’.

Tafelgesprek

Het is ook de bedoeling dat vragen tijdens de bijeenkomst vanavond alleen gaan over de periode tot en met 3 augustus. ‘Het eerste deel van het tafelgesprek staat in het teken van de coronacrisis en de bestrijding ervan, in de periode tot aan de zomer. De voorzitter zal jullie vragen hierover beantwoorden’, staat in de uitnodiging.

Jorritsma beantwoordt die vragen samen met de Helmondse burgemeester Elly Blanksma (plaatsvervangend voorzitter VRBZO),

Quote In de wet staat dat de voorzitter van de veilig­heids­re­gio ná een crisis hier schrifte­lijk verslag van moet doen. De voorzitter heeft besloten om tussen­tijds alvast een verslag op te stellen.” Woordvoerder, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Ellis Jeurissen (directeur Publieke Gezondheid) en Ton Emmen (operationeel leider corona). ‘Zij schuiven digitaal aan in de uitzending, als dat nodig is’. Het tweede deel van de bijeenkomst gaat over de coronawet die binnenkort van kracht wordt. De gespreksleiding is in handen van presentator Theo Verbruggen, oud-journalist van NOS en Omroep Brabant.

Tussentijds verslag

Op de vraag aan de veiligheidsregio waarom het tijdens de bijeenkomst vanavond niet over de huidige situatie gaat, zegt de woordvoerder dat Jorritsma al meer doet dan waartoe hij verplicht is. ,,In de wet staat dat de voorzitter van de veiligheidsregio ná een crisis hier schriftelijk verslag van moet doen. Omdat deze crisis nog een lange tijd voortduurt heeft de voorzitter besloten om tussentijds alvast een verslag op te stellen.”