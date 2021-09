Jos Driessen filmde ‘De Afrikaanse Bruid’ in Kenia en kwam daar zijn eigen Afrikaanse bruid tegen

Eindhoven­se drugsbaas nog steeds niet boven water na arrestatie in Dubai, rechtbank wil hem toch zien

1 september DEN BOSCH – De rechtbank schuift een ontnemingszaak van vele miljoenen tegen een Eindhovense drugscrimineel op de lange baan. Niemand binnen justitie lijkt te weten wat de status is van de verdachte, die in mei in Dubai werd opgepakt.