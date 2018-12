Jos Kessels: Was de krant iets voor mij? Waarom niet?

Familie. Op de een of andere manier was familie bepalend. Mijn zus zorgde er als bibliothecaresse voor dat ik op de bibliotheekacademie terecht kwam, mijn oudste broer zorgde ervoor dat ik bij de krant terecht kwam. Na alle klassen te hebben gedubbeld werd het mij in de zomer van 1977 steeds duidelijker dat ik niet in een bibliotheek wilde gaan werken. Temeer omdat ik overal aangenomen werd waar ik solliciteerde. Dat had niks te maken met het feit dat ik alle klassen dubbel had gedaan, maar alles met het feit dat ik een man was. Daar had je er toen niet veel van in de bibliotheek.