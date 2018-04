Jos van den Dungen uit Valkenswaard toont deel van zijn verzamelingen in Philips Museum

VALKENSWAARD - „Soms is iets te duur. Maar je kunt ook niet alles hebben", zegt de 72-jarige Jos van den Dungen. Toch is hem dat aardig gelukt, denk je als je zijn ruimte Jostalgie Tentoonstelling aan het Kerverijplein in Valkenswaard bezoekt. Zaterdag 7 en zondag 8 april toont hij een deel van zijn Philipsproducten in het Philips Museum tijdens het Vintage Philips Weekend.

Als je zijn expositieruimte Jostalgie in Valkenswaard bezoekt weet je niet waar je moet kijken. Van onder tot boven is iedere centimeter gevuld met elpees, foto's, televisies, bandjes, boeken, weegschalen, bandrecorders, cassettedecks, transistorradiootjes, walkmans. „Ik verzamel alles", zegt Van den Dungen ten overvloede. „Militaire emblemen, alles van de Beatles en van Kever Volkswagen ik rij zelf een Kevercabriolet, maar ik heb ook klederdrachtpoppen en muziekinstrumenten. Ik heb wel tachtig gitaren. Dat staat niet allemaal hier. Aan de Leenderweg heb ik nog een ruimte: Mini Museum Dungen Dingen. De rest is opgeslagen in vier garageboxen. In het begin stond er ook wel het een en ander thuis, maar daar kun je je vrouw niet mee opzadelen."

Fijne tijdsbesteding

Verzamelen is het mooiste wat er is, vindt Van den Dungen. „Mijn leven bestaat eigenlijk uit verzamelen. Het is een fijne tijdsbesteding: naar markten gaan en dingen zoeken. Niet dat ik me ooit verveel. Ik speel in drie bands, en mijn vrouw ik hebben een stukje land met wat dieren. Ik voel me een rijk man."

Verzamelingen

In zijn woonplaats Valkenswaard kent iedereen hem. Omdat hij al jaren deel uitmaakt van Rock & Roll band Mac Taple, maar ook door zijn kijkruimtes en de etalages van leegstaande winkels die hij heeft ingericht met zijn verzamelingen. Wie meer wil zien kan hem gewoon bellen en een afspraak maken. Met wat geluk krijg je een kop koffie, maar zeker een gezellig praatje. Omdat Van den Dungen alles verzamelt, weet hij overal wat vanaf. En die kennis deelt hij graag. Daarom vindt hij het ook leuk om zijn Philipsproducten als microfoons, pick-ups en mixers te laten zien tijdens het Vintage Philips Weekend in het Philips Museum. „Vorig jaar was de eerste editie. Toen heb ik ook meegedaan. Voor bezoekers is het leuk want je herkent veel dingen van vroeger en verzamelaars kunnen hun vondsten delen", zegt Van den Dungen. „Voor mij is het goed dat mensen me leren kennen. Dan kunnen ze ook een keer in Valkenswaard komen kijken."

Het Vintage Philips Weekend vindt zaterdag 7 en zondag 8 april plaats in het Philipsmuseum, Emmasingel 31 in Eindhoven.