José Verspaget uit Eindhoven: ‘40 jaar Rock&Roll en nog nooit een petticoat aan gehad’

EINDHOVEN - Wie José Verspaget zegt, zegt Rock&Roll Meeting . En dat is niet zo gek, want het is al voor het veertigste jaar dat ze dit festival organiseert. Zaterdag staat ze er weer: herkenbaar aan haar rode lipstick, een mok thee in haar hand of met een microfoon op het podium op het Wilhelminaplein in Eindhoven. “Ik heb zelf nog nooit een petticoat aan gehad.”

Johnny & the Rocco’s uit Engeland, Cousin Harley uit Canada en Sandy and the Wild Wombats uit Denemarken. Enkele namen uit het internationale programma van vandaag. “Dat is onze kracht en tot nu toe altijd gelukt”, licht José Verspaget (62) uit Eindhoven toe. “Bands uit de hele wereld en altijd eenmalig. Er is maar een band die een keer is teruggekomen en dat zijn de Spuny Boys uit Frankrijk. Een vrij jonge band nog, maar geweldig goed.”

“Het Rock&Roll wereldje is klein en er is geen Mojo of iets dergelijks waar je bands vandaan haalt. In samenwerking met Erwin Princen worden de parels uit de Rock&Roll naar Eindhoven gehaald. We kijken welke bands aan het touren zijn en die benaderen we persoonlijk. Het is natuurlijk niet zo dat ze allemaal speciaal voor onze R&R naar het Wilhelminaplein komen. Dat zou onbetaalbaar zijn en het is een gratis festival.” Samen met haar team is José het hele jaar een beetje bezig met de programmering, publiciteit, het onderhouden van contacten. “Dat is sinds de komst van sociale media wel een stuk gemakkelijker geworden. Vroeger moest alles per post.”

Trouw publiek

Naast de sociale media is er in die veertig jaar weinig veranderd. “Het publiek is erg trouw. Behalve muziek is Rock&Roll vooral een levensstijl. Ik zie elk jaar dezelfde gezichten. Een stel uit Alkmaar bijvoorbeeld komt al veertig jaar, zij in een mooie jurk en hij met een blouse in hetzelfde motief. En maar dansen. Prachtig.”

Dat is wat José zo aantrekt, die vrolijkheid. “Iedereen danst of beweegt op de muziek; man, vrouw, jong en oud. Hoe stoer de mannen er ook uitzien, er wordt gedanst. De mensen doen hun best er mooi uit te zien en ze hebben plezier. Dat verandert niet. De kuiven worden wat dunner of verdwijnen. Maar er is ook jonge aanwas, soms wel een derde generatie.”

Karregat

José is in de muziekwereld gerold via The Starlings, de eerste vrouwengroep van Nederland die zelf hun instrumenten bespeelden. Daar drumde zij en repeteerden ze bij PopEi. Zo kwam ze in contact met Frank Heiligers met wie ze concerten in het Karregat ging organiseren. Het platenlabel Rockhouse vroeg veertig jaar geleden of ze de R&R niet naar Eindhoven wilden halen. En dat gebeurde. Twee keer per jaar, in maart en oktober. Een flinke vechtpartij in 1988 maakte een einde aan de R&R in het Karregat. “Vanaf toen ging het festival het land in en via heel wat omzwervingen landden we op het Wilhelminaplein. Daar werd op zondag het Bluesfestival al gehouden. Frank van den Nieuwenhof en Koos Cornelissen van Café Wilhelmina vonden dat daar best een Rock&Roll festival bij kon staan.”

Dat is veertien jaar geleden. José had inmiddels een heel team om zich heen verzameld en werkte niet meer met Rockhouse. “Het is echt een hobby en je kunt het natuurlijk niet alleen. Ik presenteer al jaren samen met Paddy van Lieshout, Martijn Buschman ontwerpt flyers en posters en verzorgt de publiciteit, Café Wilhelmina faciliteert en met Erwin Princen doe ik de programmering.”

Ruwe bolster, blanke pit

Ondanks de gemoedelijke sfeer heeft het festival een rauw imago. “Dat komt natuurlijk door het publiek; ruwe bolster, blanke pit. Maar het is hun feestje en de sociale controle is groot. Iedereen wil een leuk feest en niemand haalt het in zijn hoofd om dat te bederven. Als er al eens iets voorvalt, dan wordt dat snel opgelost. Ik ga er zelf wel eens op af en vraag of ze willen ophouden. Dat wordt vrijwel altijd gewaardeerd. Als je iedereen in zijn waarde laat en met respect behandelt, dan krijg je dat ook terug.”

Naast het muziekprogramma staat er ook elk jaar een markt waar je alles vindt wat maar met Rock&Roll te maken heeft. Kleding, platen, schoenen, speldjes. Bij de kapper kun je een kuif laten maken en stoere mannen staan te pronken met hun liefste bezit: een Amerikaanse slee uit de jaren 50 of 60.

José heeft veel mensen leren kennen uit de Rock&Roll wereld en heeft ontzettend veel lol met de artiesten, die “geen kapsones hebben en desnoods zelf mee opbouwen.” Haar kleinzoon vindt het al net zo leuk. Soms mag hij op het podium zitten en thuis speelt hij de artiesten na. “Oma Zjozeetje, nou moet jij zeggen dat ik kom.”

De Rock & Roll Meeting begint zaterdagmiddag om 14.30 uur op het Wilhelminaplein in Eindhoven.

Zondag is op het Wilhelminaplein het Bluesfestival.