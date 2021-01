Josine en Lisah bezorgen het echte nieuwjaarsgevoel met ontbijt op bed voor twee

American pancakes met kardemomhangop, vers fruit en pecannootjes, broodje ei met mayo en tuinkers én mimosa. Josine Beugels en Lisah Baert dragen het in twee papieren tasjes vanuit hun bestelbusje naar Suzanne van der Horst in de Dahlialaan. Alles vers bereid in de keuken van hun bedrijf Heet Brood in de Tongelresestraat. Van der Horst is de eerste van de twintig klanten deze nieuwjaarsochtend. Ze had het aanbod op Instagram voorbij zien komen en had zichzelf en haar man Erwin Thomassen al eerder een ontbijt op bed beloofd. ,,Dat was nadat wij dat voor de kinderen hadden gedaan als dank dat ze voor één keer tot tien uur hadden uitgeslapen.”