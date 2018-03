Journalist en schrijver Thei Hoeymakers uit Eindhoven overleden

NecrologieEINDHOVEN - In Eindhoven is maandagnacht Thei Hoeymakers overleden. Hoeymakers (1951, Heerlen) trad in 1975 in dienst van het Eindhovens Dagblad, waar hij naam maakte als buitenlandredacteur. Hij beschikte over een fenomenale kennis van zowel de geschiedenis als de actualiteit, wat hem in staat stelde om grote en kleine nieuwsfeiten snel en helder te analyseren.