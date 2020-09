Journalisten lastiggevallen in Eindhoven tijdens maken reportage over mondkapjesmaatregel

EINDHOVEN - Een cameraploeg van Omroep Brabant is gistermiddag tijdens het maken van een reportage over een mogelijke mondkapjesplicht in Eindhoven lastiggevallen door een man die de omroep ervan betichtte ‘fake media’ te zijn.

Hij filmde de journalisten terwijl ze in uitgaansgebied het Stratumseind aan het werk waren. De man deed dit naar eigen zeggen voor enkele ‘verzetspagina’s’ op Facebook. Hij heeft deze video via een livestream uitgezonden op Facebook.

Reacties op mogelijke mondkapjesplicht

De ploeg van Omroep Brabant was in het Stratumseind om een item te filmen voor het nieuwsbulletin van de omroep, ‘Brabant Nieuws’. Voorbijgangers werd gevraagd wat zij vonden van het voorstel van burgemeester John Jorritsma om een mondkapjesplicht in te voeren in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants in Nederland.

De man vroeg de verslaggever en cameraman herhaaldelijk wat zij op het Stratumseind kwamen doen. Dat leek op vragen naar de bekende weg, want op beeld legde hij vervolgens zelf uit waar de reportage over ging. De verslaggever gebaarde de man weg te gaan, waarna deze zijn conclusies snel had getrokken. ,,Ze hebben me weggestuurd, dit is het bewijs dat Omroep Brabant net zo corrupt is als andere mainstream media”, zo zegt hij in beeld.

‘Verzetspagina's’

Volgens de man zouden de verslaggevers ‘in opdracht van burgemeester Jorritsma’ zijn gestuurd, zo beweert hij in een latere post op zijn Facebookpagina. De ploeg moest volgens hem ‘een beeld geven van hoe wij Eindhovenaren ons houden aan de mondkapjesplicht terwijl dit NIET verplicht is.’

Onduidelijk is of de man in zijn kritiek op deze en andere coronamaatregelen individueel opereert of dat hij is verbonden aan een grotere beweging of organisatie die zich tegen de coronarichtlijnen keert. Hij geeft zelf aan namens ‘verzetspagina's’ te spreken.

‘Werk kunnen doen’

Omroep Brabant komt later vandaag met een reactie. Uiteindelijk koos de tv-ploeg ervoor om van de locatie te vertrekken en elders in de stad te gaan filmen. Onder de live-stream video staan enkele tientallen opmerkingen. Daarin krijgt de man vooral kritiek, maar ook enige bijval voor zijn actie. Enkele bezoekers van de pagina vinden dat de journalisten normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder lastiggevallen te worden. Enkele anderen steunen zijn kritiek op de ‘mainstream media’.