Joyce ging al 57 keer naar Groots met een Zachte G: ‘Snap het als het dit jaar niet doorgaat’

Draaideur­cri­mi­neel (34) moet twee jaar naar instelling voor meerdere berovingen in Eindhoven

19:48 EINDHOVEN - Een 34-jarige Eindhovenaar moet twee jaar een instelling in omdat hij, niet voor de eerste keer, iemand beroofde en iemand probeerde te beroven in Eindhoven. Hij komt in een zogenaamde ISD, Instelling voor Stelselmatige Daders. In januari probeerde hij tot twee keer toe iemand te beroven in Eindhoven.