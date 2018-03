Jubilerende leeskring komt een middagje bijeen in Nuenen

Stil even. Nel heeft een idee. ,,Als we nou eens een boek uit het begin opnieuw lezen." Nel is mevrouw Den Aller-Van Dijk en het begin waarnaar ze verwijst, ligt vijftig jaar achter ons. Toen begon de leeskring die geen naam heeft, louter voor vrouwen, hier vanmiddag bijeen in Nuenen in het huis van een van de 21 leden. Die komen verder uit Eindhoven, Waalre, Geldrop, Beek en Donk. Het idee van Nel valt in goede aarde.

Dertien vrouwen in een kring, negen keer met het boek op schoot waarover het vandaag gaat. Bij Yvonne van Meer-Molkenboer piepen er doorzichtige plakkertjes uit het boek. Het betreft De Acht Bergen van de Italiaan Paolo Cognetti.

Annetje van Thiel-Dorsemagen doet vandaag de inleiding. Dat gebeurt al vijftig jaar heel gedegen, in deze leeskring geen praat tussendoor over particuliere besognes. En ook geen bestuur, trouwens. De Acht Bergen gaat - onder meer - over twee Italianen die samen opgroeien. De een als bewoner van een bergdorp - Bruno - de ander als jongetje uit Milaan dat in datzelfde dorp veel vakanties en vrije tijd doorbrengt; Pietro.

Annetje haalt enkele recente interviews met de schrijver aan - in dagblad Trouw en de NRC - en besluit wat voor te lezen uit het boek. Ze begint bij bladzijde één, want 'de schrijver valt met de deur in huis.' ,,Het is heel mooi hoe hij de ouders van Pietro meteen neerzet."

Binnen de kortste keren wordt in de kring gesproken over Pietro en Bruno alsof ze ieders goede bekenden zijn, wier levens men volgt. ,,Als Bruno de innerlijke mogelijkheid had gehad, had hij met Pietro mee gekund naar de Himalaya. Maar dat is afgeketst op de rotsachtige hardnekkigheid van Bruno", constateert Cootje Crèvecoeur-Koops.

Cootje stond aan de wieg van de leeskring. Het was ruim vijftig jaar geleden dat ze als studente Frans bij de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO) in Eindhoven een lezing hield over schrijfster Simone de Beauvoir. Na die lezing bereikte haar de vraag of ze in VVAO-verband een leeskring kon oprichten. Het kwam ervan, maar dan buiten de VVAO om. ,,Onze leeskring is niet zo high brow. Ik denk dat we ook vijf of zes niet-academici hebben", schetst Cootje. Leden van de kring zijn docente, psychologe, juriste.

Het boek van vandaag valt in de smaak bij bijna iedereen. De natuurbeschrijvingen in De Acht Bergen worden adembenemend bevonden - vooral bij die lawine - en educatief. Ook fijn: ,,Het is nou eens een keer lekker niet op seks en relaties gericht", stelt Wil van der Wolf-Van Dalen vast.

