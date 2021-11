Jubileum La Bonne Espérance: in 150 jaar van liedertafel tot koninklijk mannenkoor

Het boek 150 jaar La Bonne Espérance, van liedertafel in landelijk Woensel tot Koninklijk Mannenkoor in Brainport Eindhoven is het lezen waard. De redactie, onder aanvoering van bas Wim Claassen, is er in geslaagd de kleurrijke geschiedenis van het koor te koppelen aan die van de stad Eindhoven en zelfs wat er landelijk en internationaal gebeurde.

In 1871 nam een aantal jongemannen het initiatief tot oprichting van een liedertafel. Die uit het Duits afkomstige naam was gangbaar voor een groep zangers aan de stamtafel van een café. Vaststaat dat het dinsdag 5 september was, maar vond het wel plaats in het café van M. van den Nieuwenhof aan de Woenselschestraat? Want er is ook een foto van café Den Ouden Tempel in Vlokhoven, van C. Heerenbeek. Volgens het onderschrift werd La Bonne Espérance daar geboren. De naam (de goede hoop, op hoop van zegen) werd vaker gebruikt. Zo kende Woensel een handboog- en een kegelvereniging met die naam. Binnenvaartschepen en een Waalse kolenmijn net zo.

Tromgeroffel

Harrie Staals zingt als tenor bij het koor. Hij is smid en trouwt met Elisabeth Dekkers, die een café op Vlokhoven heeft. De aanpalende feestzaal biedt La Bonne vanaf 1888 tientallen jaren een goed onderkomen. Als zij in 1893 overlijdt, laat ze vier kinderen na. Harrie hertrouwt en krijgt met Anna Maria Koolen nog zeven kinderen. Op 1 december 1928 wordt hij zelf begraven, met tromgeroffel van het St. Catharinagilde. Behalve La Bonne was ook het zangkoor van de Petrusparochie, waar Staals ook een halve eeuw heeft gezongen, aanwezig.

Natuurlijk wordt de stormachtige groei van Eindhoven beschreven. Na de samenvoeging met de vijf omliggende dorpen in 1920 telt de stad 45.624 inwoners, veertien jaar later wordt de honderdduizendste geboren.

Het boek maakt duidelijk dat La Bonne Espérance een werkmanskoor was. Bijna iedereen was rooms-katholiek, maar het koor had geen formele binding met de kerk. Net zo min als Philips, waar veel zangers hun brood zullen hebben verdiend. Philips vindt dat er op katholieke feestdagen zoals Driekoningen op 6 januari gewoon gewerkt moet worden. In mei 1910 wordt werknemers gevraagd een briefje te ondertekenen met een verklaring dat ze geen lid zijn van een katholieke vakbond. De sociaaldemocratische bonden worden ongemoeid gelaten. Later geeft Philips toe en wordt de katholieke bond alsnog erkend. Ook in de tabaksindustrie zijn er conflicten met de vakbonden.

Geen stemrecht

La Bonne is nu een mannenkoor, maar in 1918 is er ook ‘een afdeling voor een gemengd koor opgericht. De vrouwen werden geen volwaardig lid en hadden geen stemrecht in de vergaderingen. Zoals bij meer koren was er ook een toneelafdeling, tot in de jaren 20 met alleen mannen, die ook de vrouwenrollen moesten spelen.

Na 150 jaar is La Bonne Espérance een gezond koor met ruim zeventig leden. Vanwege anderhalf jaar coronastilte is ook de viering van het jubileum uitgesteld. Het jubileumjaar loopt tot eind september 2022. Eerst is er op 17 december de kerstmusical ‘A Christmas Carol’ naar Charles Dickens samen met de Philips Toneelvereniging in Theater De Schalm te Veldhoven. Op 27 maart volgt een jubileumconcert met de Philips Harmonie en solisten in het Parktheater te Eindhoven. In het voorjaar zijn er concerten in Eersel, Son, Nuenen en Waalre en 4 september doet La Bonne mee met het Korenfestival in en rond het Parktheater.

Wim Claassen, al achttien jaar tenor bij het koor, is blij met de belangstelling bij expats en denkt aan Engeland, waar het zingen tot het nationale erfgoed wordt gerekend. Zijn echtgenote Afke van Wirdum, die ook veel heeft bijgedragen aan het boek, spreekt van een mooie balans tussen de kwaliteit van de muziek en de kameraadschap tussen de mannen.

Het boek is voor 24,95 euro te koop bij de boekhandels Van Piere en Van Grinsven in Eindhoven.