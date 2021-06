Judith Koppens kan de knop van volwassenheid uitzetten

RecensieGeloven in jezelf. En, misschien nog wel belangrijker: geloven in je dromen. Dat is de rode draad in een zojuist verschenen kinderboek van de Eindhovense Judith Koppens. Een aanrader.

Het knettert gelijk goed vanaf de eerste regels in ‘Kan het nog erger?’ want Syl is boos, heel erg boos. Op Finn Sikkelberg. Dat was, tot vanochtend, haar vriendje, maar die sukkel heeft het uitgemaakt. Via WhatsApp ook nog. En dan heeft hij ook nog eens haar nummer geblokkeerd: de lafaard!

Vijftig prentenboeken

Syl is het hoofdpersonage in het eerste kinderboek van de Eindhovense schrijfster Judith Koppens (51). De voorbije vijftien jaar maakte zij meer dan vijftig prentenboeken voor kleuters en peuters, waarvoor ze zowel de tekst als de illustraties voor haar rekening nam. Die prentenboeken zijn zeer populair; worden inmiddels in meer dan twintig talen uitgegeven. Het begon in 2004 met een boekje dat ze samenstelde en liet inbinden voor haar broer (die vader werd) naast haar werk als docent op een basisschool. En nu is daar het eerste boek voor kinderen vanaf tien jaar, dit keer met bijna sobere, zwart wit-tekeningen van Marja Meijer.

Quote Judith Koppens spreekt de taal van kinderen, zoveel is duidelijk

Koppens spreekt de taal van kinderen, zoveel is duidelijk. Dat heeft ongetwijfeld met haar achtergrond en werk van doen, maar meer nog met haar vermogen om de knop van volwassenheid uit te zetten. Eerder heeft zij zichzelf een ‘meisje van 50’ genoemd en daar blijkt geen letter van gelogen. Sowieso een prima eigenschap voor een schrijver van kinderboeken: je helemaal kind te kunnen voelen, zonder op je hurken te gaan zitten en daar op een ‘volwassen’ manier op kunnen reflecteren: dat levert in negen van de tien gevallen prima literatuur op.

Vervelend zusje

Zoals dus ook in ‘Kan het nog erger?’ waarin de lotgevallen van Syl worden gevolgd. En dat zijn er nogal wat. Het tienermeisje, met ietwat doorsnee ouders en -jawel - heel vervelend, jonger zusje en - goddank - een knotsgekke tante, stapt zorgeloos rond. Tot die ochtend sukkeltje Finn besluit Syl in te ruilen voor ‘poedel’ Bente uit klas 2b.

En even later oma blijkt ook nog eens te zijn gevallen: ze heeft haar heup gebroken en moet worden geopereerd. En dus gaat heel de familie op bezoek en daar ontmoet Syl bij toeval Sebas: een bleke, kale jongen die een lichtblauwe badjas draagt met daarop springende hondjes.

Sebas blijkt leukemie te hebben. Syl zoekt dat op en schrikt als ze ziet dat dat een vorm van kanker is. En bijna als vanzelf stopt de lift in het ziekenhuis niet op de verdieping waar oma ligt, maar op die waar Sebas een kamer heeft, naast zijn vriend Dirk. Er volgen meer bezoekjes en de drie worden beste maatjes; ze zetten links en rechts als rechtgeaarde pubers de boel flink op stelten en gaandeweg leert Syl meer over de ziekte die de twee hebben.

Oogziekte

Dat ‘Kan het nog gekker?’ over een ernstige ziekte gaat, is misschien niet helemaal toevallig. Koppens kreeg een aantal jaren terug te horen dat ze de ziekte van Stargardt heeft. Daarbij worden de afvalstoffen op het netvlies niet goed afgevoerd en wordt datzelfde netvlies aangevreten. Gemiddeld gaat het zicht er per jaar 10 procent op achteruit. Nu is haar zicht nog ongeveer 30 procent maar de verwachting is dat Koppens binnen afzienbare tijd nog maar 5 procent ziet.

Quote Figuurlijk zonder handen fietsen; wij leren dat allemaal af Judith Koppens

Dat weerhoudt haar er niet van om vol gas door te gaan met het maken van boeken. Daarbij wordt ze zonder twijfel gesteund door die eerder aangehaalde houding waarin verwondering zo’n belangrijke pijler is. In een eerder interview in deze krant: ,,Wij volwassenen beschikken over zo veel kennis maar we kunnen ons niet meer verbazen. Kinderen hebben hun eigen manier om de wereld logisch te maken. Figuurlijk zonder handen fietsen; wij leren dat allemaal af.”

Maar dat is zeker niet aan de orde bij Judith Koppens. Zij leverde een vlot geschreven kinderboek af dat - zonder veel moeilijk doenerij - toch niet kleine onderwerpen als ziekte, dood, vriendschap en durven dromen over het voetlicht brengt. Dat is in één woord: knap.

‘Kan het nog erger?’, Judith Koppens. Illustraties Marja Meijer. Uitgeverij Clavis. Alkmaar. ISBN: 9789044841640.

Volledig scherm Judith Koppens, kinderboekenschrijfster uit Eindhoven. © Bertha Willms