Juf Ineke neemt na 46 jaar afscheid: ‘Alles en iedereen verandert, behalve kleuters’

,,Ik heb het op De Hobbitstee altijd zo goed naar mijn zin gehad dat ik geen reden had om van school te wisselen’’, verklaart ze haar ‘honkvastheid’. ,,In die 45 jaar hier ben ik meegegroeid met de school die één jaar langer bestaat.’’

Geen idee wat ze wilde gaan doen

In het jaar van haar eindexamen begin jaren 70 had Ineke Paijens geen idee wat ze daarna wilde gaan doen. ,,Mijn docente Frans stelde me voor de opleiding kleuteronderwijs te volgen en dat heb ik gedaan.’’

Na die opleiding kon ze aan de slag op de vroegere Woenselse kleuterschool De Belhamel. Daar had ze tijdens haar opleiding stage gelopen. ,,Een jaar later, in 1975, ben ik als kleuterjuffrouw op De Hobbitstee begonnen.’’

De school in de Gestelse nieuwbouwwijk Genderbeemd was toen één jaar geopend. ,,Ik was net in de twintig en had te maken met ouders die allemaal ouder waren’’, lacht ze. ,,Toen ik zelf kinderen kreeg was ik van dezelfde leeftijd als ouders en weer later kreeg ik de eerste kinderen van vroegere leerlingen in mijn klas.’’

Quote Uitgaande van 25 leerlingen per jaar heb ik in totaal zo’n 1150 leerlingen in mijn klas gehad Ineke Paijens

Ze heeft onlangs uitgerekend hoeveel kinderen ze in de klas heeft gehad in die 46 jaar. ,,Uitgaande van 25 leerlingen per jaar zo’n 1150 leerlingen.’’

Na de eerste jaren kleuteronderwijs heeft Ineke ook in andere groepen lesgegeven. ,,Maar mijn hart en ook mijn kracht lag toch bij de kleuters en daar ben ik later naar teruggekeerd.’’ Over grote veranderingen in al haar jaren in het onderwijs zegt ze: ,,Dat zijn er nogal wat. Als school en als leerkracht kreeg je meer taken en verantwoordelijkheden. Lesstof blijft veranderen net als de manier van lesgeven. zoals werken met een digitaal schoolbord. Ouders zijn nu mondiger en kritischer en zelf verander je naarmate je ouder en meer ervaren wordt. Eén ding blijft altijd hetzelfde: de kinderen. Hun onbevangenheid, nieuwsgierigheid en energie blijven onveranderd. En zeker kleuters zijn nog precies dezelfde kleine mensjes als in mijn beginjaren.’’

Quote Vroeger zat je met je klas in het gras te kijken naar flora en fauna, tegenwoor­dig op het digitale schoolbord Ineke Paijens

Ook de digitalisering heeft het onderwijs veranderd. ,,Een logische ontwikkeling maar soms ten koste van bepaalde zaken vind ik. Vroeger zat je met je klas in het gras te kijken naar flora en fauna. Tegenwoordig willen ze zo’n thema behandelen via het digitale schoolbord. Van de andere kant bleek die digitalisering een uitkomst in de huidige coronatijd. ,,Met de andere leerkrachten hebben we in korte tijd een manier van online-lesgeven opgezet waardoor we dagelijks contact hadden met de kinderen. Dat geeft voldoening.’’

Hoe haar afscheid er vrijdag uitziet, weet ze niet. ,,Dat wordt een complete verrassing.’’ En bang voor het ‘zwarte gat’ na haar pensioen? ,,Totaal niet’’, zegt Ineke Paijens. ,,Het lesgeven zal ik niet missen, mijn kleuters wel en vooral mijn collega’s. Het lijkt me heerlijk om geen werkverplichtingen meer te hebben. Niets meer te moeten en zelf bepalen wat en wanneer je iets doet. Die vrijheid lijkt me heerlijk, ik vermaak me wel.’’