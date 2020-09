Juf Sertab Koca kon vandaag een versnelde coronatest doen, maar ze hing wel urenlang aan de telefoon

Yvon Mvogo kan het gevecht met de demonen zonder volle kraskaart aangaan

20 september PSV-keeper Yvon Mvogo had zich tijdens het duel met FC Emmen van zaterdagavond misschien het liefst in de binnenmantel van de aarde verschanst. Door de veerkracht van zijn ploeggenoten was zo’n drastische vorm van beschutting niet nodig. Mvogo kostte PSV in twee officiële duels alleen twee tegengoals in plaats van twee verliespunten. Op het nippertje werd hij gered door Maxi Romero, die in het Philips Stadion de 2-1 voor PSV kon aantekenen.