Juf ziek? Bakker voor de klas! Eindhovens bedrijf helpt scholen aan last-minute leerkrachten

Auto vliegt in brand tijdens het rijden op de N69 bij Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een auto is zaterdagavond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Luikerweg (N69) in Valkenswaard. De automobilist rook een benzinelucht en zette de auto langs de kant van de weg. Daarna sloegen de vlammen al snel uit de motorkap vandaan.