Jumbo-filmpje maken in plaats van huiswerk bij basisschool in Acht

Enorme collectie Van Goghs - vooral uit Nuenen - ontsloten in een fijn boek

19:00 EINDHOVEN - Het Kröller-Müller Museum in Otterlo bezit een indrukwekkende verzameling Van Goghs. Die collectie – met maar liefst 104 werken die de kunstenaar maakte in Nuenen – is eindelijk te boek gesteld. Die publicatie verschijnt deze week.