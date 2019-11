Dat een sixpack Leffe Tripel in België goedkoper is dan in Nederland zal weinig wenkbrauwen doen fronsen. Het is tenslotte Belgisch bier. Maar een zak Whiskas kattenbrokken die bij de Jumbo in Budel en Reusel dubbel zo duur is als in Overpelt, waar onlangs het allereerste Belgische Jumbo filiaal opende, is best opmerkelijk. Zelfs de eigen boodschappentas is in België ruim de helft goedkoper dan in Nederland. En wat te denken van de prijs van Nivea deodorant: 2,84 euro in Overpelt, 3,85 euro in Reusel. Of Lays chips: 1,13 in België, 1,45 euro hier?