Jungle in Eindhoven en oog voor straatkunst ontdekt tijdens stadssafari

Ruim twintig mensen staan er onder de paardenkastanje tussen de Gagelstraat en het Philips Stadion. Ze horen hoe bomenadviseur Tom van Duuren vertelt dat de boom begin twintigste eeuw geplant werd als onderdeel van een park. Dat moet het Philips Sportpark zijn geweest, dat de gloeilampenfabriek in de gemeente Strijp liet aanleggen om de werknemers een gezonde vrijetijdsbesteding te bieden. De kastanje lijkt de enige die de stadsontwikkeling heeft getrotseerd en verkeert volgens Van Duuren in goede gezondheid, dankzij de ruimte die de gemeente de boom gunt. ,,Takken kunnen hier wijd uitgroeien. Dat is goed voor de boom."

Straatkunst

De buschauffeur wacht nog even voor een korte wandeling langs locaties voor straatkunst. Vladimir Manshanden wijst de deelnemers op de tekst 'De Toekomst wordt nu steeds belangrijker' die hij met instemming van woningcorporatie Woonbedrijf heeft aangebracht op de 'rooftop' op de hoek van het tot woonruimten verbouwde kantoor op de hoek van de Vonderweg en Willemstraat.

Kleiner maar ook bijzonder is het straatnaambordje 'Nazario de Lima' op de hoek van woonzorgcentrum Vonderhof, dat volgens Manshanden verwijst naar de voetballer Ronaldo uit de lang vervlogen gloriejaren van PSV. Zelfs voor de meest gewortelde Eindhovenaar komen er zo nieuwe verhalen naar boven. En dat is waar het met de Urban Safari om gaat.

Het initiatief voor de bustoer komt van Caroline Loots van boekhandel Van Piere. ,,Vladimir liep ooit bij ons binnen met de vraag of we interesse hadden in zijn nieuwe fotoboek met Eindhovense straatkunst en natuur", vertelt ze. ,,Dat bracht me op dit idee.”

Vogels behoeden

De bus rijdt naar de Jonckbloetlaan in Stratum, waar Van Duuren de chauffeur laat stoppen bij een kleine kastanje dicht bij de nieuw aangelegde bocht in de Dommel. Volgens de regels stond die te dicht bij het water, maar Van Duuren wist de gemeente te verleiden de boom te behouden. Die zorgt met zijn wortels nu voor een steile oever, populair bij insecten én bij een ijsvogeltje. Iemand heeft er zelfs een draadhekje geplaatst om het vogeltje te behoeden voor té veel bewonderaars.

Honderdvijftig meter verderop, waar de Tongelreep in de Dommel stroomt, ligt aan de linkerkant een bosje met wilgen en populieren. Van Duuren noemt het een jungle. ,,De gemeente laat de natuur hier zoveel mogelijk haar gang gaan. Alles wat doodgaat blijft liggen en dient weer als voeding."