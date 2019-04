Juridisch onderzoek naar 'knip’ Vestdijk in Eindhoven

Er komt een onderzoek naar de juridische consequenties van het schrappen van de zogenoemde ‘knip’ op de Eindhovense Vestdijk. Dat onderzoek moet uitwijzen wat de gevolgen zijn van het schrappen van die knip voor de subsidie van 3,5 miljoen die de gemeente gekregen heeft van het Rijk voor de Vestdijk.

Die subsidie is namelijk bedoeld om de luchtkwaliteit op de Vestdijk te verbeteren. Nu de twee jaar geleden ingevoerde knip binnenkort weer verdwijnt, zal de al verbeterde luchtkwaliteit straks weer verslechteren. En daarmee zou de gemeente Eindhoven zichzelf wel eens lelijk in de vingers kunnen snijden, betoogt D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk.

,,Grote kans dat een organisatie als Milieudefensie straks naar de rechter stapt,” aldus Verleisdonk. ,,,En als het Milieudefensie niet is, dan zijn het wel een of meerdere bewoners van de Vestdijk. De vraag is of we voor de rechter dan wel zo sterk staan. Nog afgezien daarvan: grote kans ook dat het ministerie een deel van zijn subsidie terug wil hebben.”

Volgens D66 en inmiddels ex-D66-raadslid Mary-Ann Schreurs is die kans niet denkbeeldig. ,,Ik heb daar al even over gebeld met het ministerie", zegt Schreurs. ,,En daar willen ze er wel wat meer over weten.”

Omstreden

Schreurs was in de vorige coalitie namens D66 wethouder van milieu, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het invoeren van de veelbesproken en fel omstreden knip. De nieuwe coalitie heeft onlangs besloten de knip ongedaan te maken.

Nieuw onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de door het verkeer uitgestoten hoeveelheid schadelijk stoffen onder de norm blijft die het ministerie heeft vastgesteld. Mocht die norm over enkele jaren alsnog worden overschreden, dan wordt de knip ter hoogte van de Ten Hagestraat weer opnieuw aangebracht. D66 is fel gekant tegen het schrappen van de knip op de Vestdijk omdat dit in de ogen van deze partij een forse stap terug is.

Volgens de beide wethouders Jan van der Meer (GroenLinks) van Milieu en Monique List (VVD) van Verkeer zal het allemaal wel niet zo'n vaart lopen. ,,Maar het is inderdaad beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Daarom laten we op korte termijn uitzoeken hoe juridisch de vork precies in de steel zit", aldus Van der Meer.

Dertig kilometer

Overigens dringt de gemeenteraad er bij wethouder List op aan om op zo veel mogelijk plaatsen in de stad dertig kilometer te gaan hanteren als maximum snelheid voor het autoverkeer, in plaats van de huidige vijftig kilometer per uur. Het voorstel daarvoor komt van PvdA-raadslid Jan Hopstaken. De bedoeling ervan is het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.