Juridisch steekspel rond apneu-systemen Philips; Inspectie roept om apparaten te blijven gebruiken

Het is voor Philips een hoofdpijndossier van jewelste. En voor patiënten ook, want die zitten in onzekerheid. Een eind aan de kwestie rond de Philips-apparaten die patiënten helpen om in hun slaap goed te blijven ademhalen is er voorlopig nog niet. Het concern waarschuwde onlangs voor het risico dat stukjes schuimrubber die in de apparaten zijn verwerkt kunnen loslaten. Ook zou er een chemische damp vanaf kunnen komen.