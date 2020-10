Jurken van inlegkruisjes en bladeren in het verzorgingshuis

Bijna de helft van bedrijven in Zuid­oost-Bra­bant krijgt steun tijdens coronacri­sis

10:36 EINDHOVEN - Ruim vier op de tien bedrijven in Zuidoost-Brabant met twee of meer werknemers maken gebruik van zeker één financiële regeling in verband met de coronacrisis. Er werd in de regio aan iets minder bedrijven steun verleend dan in onder meer de gebieden rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda.