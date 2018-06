Jurkje uit de 3D-printer, waarom niet?

Dertiende concert­reeks Groots met een zachte G begonnen in Philips Stadion in Eindhoven

21:03 EINDHOVEN - Voor de dertiende keer staat Guus Meeuwis vrijdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven voor zijn concertreeks Groots met een zachte G. De Brabantse zanger geeft dit jaar vier stadionconcerten in het Philips Stadion.