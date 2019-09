Justitie: Man uit Eindhoven leidde mega-import drugsgrondstof

Meer dan 100.000 kilo grondstoffen voor synthetische drugs - vanuit Polen ingevoerd tussen oktober 2017 en april 2018 - moesten ergens opgeslagen worden. Elf mannen die ervan worden verdacht dat ze zich bezighielden met de import en opslag, stonden hiervoor dinsdag terecht bij de rechtbank in Den Bosch. Justitie denkt dat Eindhovenaar Ad van V. (38) aan het hoofd stond van het Nederlandse criminele samenwerkingsverband dat de opslag regelde.

Tips

De landelijke recherche kreeg in het najaar van 2017 vier keer een tip van Europol in Polen over de smokkel van chemicaliën naar Nederland. Een destijds 53-jarige man uit het Poolse stadje Turek zou de coördinator zijn en was regelmatig ook zelf in Nederland.

Politie en justitie kwamen na de tips uit Polen meteen in actie en hebben gezien dat er in zes maanden tijd 28 transporten zijn geweest met vrachtauto’s en bestelbusjes. Ze vervoerden onder meer zoutzuur, fosfor, methanol en caustic soda. Gemiddeld zou per week ongeveer vier ton aan grondstoffen vanuit Turek via Duitsland de Nederlandse grens zijn gepasseerd. De stoffen worden gebruikt voor de productie van amfetaminen en xtc.

Zeecontainer

Poolse chauffeurs zorgden voor het transport, bij de opslag in Nederland waren de elf verdachten betrokken. Van dat elftal komen er vijf uit Venlo. Daar trof de politie op 16 april 2018 een drugslab aan in een zeecontainer. Op andere plekken die de politie dezelfde dag binnenviel, ging het steeds om opslag, onder meer in Nuenen, Odiliapeel en Den Bosch.

Voor de opslag in Nuenen, aan de Lindenlaan, werden vorige maand de broers Bennie (55) en Willem V. (57) uit Geldrop en Mierlo, veroordeeld. Ze hadden hun loods in Nuenen verhuurd, naar iegen zeggen aan vage bekenden. Ze wisten ook niet dat er drugsgrondstof in was opgeslagen, vertelden ze de rechtbank. Die geloofde dat niet en deelde aan Bennie veertien en aan zijn broer twaalf maanden cel uit, waarvan twee keer zes voorwaardelijk.

Ekkersrijt

Politie en justitie observeerden hoofdverdachte Ad van V. op het bedrijf van zijn vader op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Daar had hij regelmatig contact met de 54-jarige Pool die aan de Poolse kant van het verhaal wordt gezien als hoofdverdachte. Volgens Van V. hadden die contacten van doen met de aanschaf van een personenauto door de Pool, en had hij niks met drugstransporten te maken. De politie stelt daar tegenover dat ze Van V. ook met de Pool hebben gezien in Den Bosch, bij een opslagplaats van drugsgrondstoffen aan de Siloweg.

Oplichting

In een andere zaak werd Van V. een maand geleden door de rechtbank in Den Bosch tot twee jaar cel veroordeeld wegens oplichting, na een eis van achttien maanden. Ook in deze zaak ontkende Van V. Desondanks vond de rechtbank het bewezen dat hij zakenlieden uit het Midden-Oosten voor ruim een miljoen euro zeventien vrachtwagens had verkocht, die hij nooit leverde. Van V. gaat in deze zaak hoger beroep.