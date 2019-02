Justitie over Syriër uit Bergeijk: ‘Broodjeszaak in Eindhoven met terreurgeld gekocht’

EINDHOVEN - De Syriër (42) die in Eindhoven een broodjeszaak had, zou in zijn thuisland emir zijn geweest bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Onder zijn leiding vonden er executies plaats, vermoedt justitie.

Het zijn gesprekken in codetaal met hier en daar verwijzingen naar zijn verleden. Geregeld wordt precies op dat soort momenten de televisie op de achtergrond wat harder gezet. Justitie is er niettemin van overtuigd: Fatah A., als vluchteling neergestreken in Bergeijk, vervulde een prominente rol bij Jabhat al-Nusra. Met geld dat waarschijnlijk afkomstig was van de Syrische terreurgroep zou hij bovendien een broodjeszaak in Eindhoven hebben gekocht.

Fatah is de oudere broer van Aziz, eveneens een vermeend terreurkopstuk. Aziz, wiens zaak dinsdag voor het eerst werd behandeld, werd landelijk bekend vanwege zijn relatie met journaliste Ans Boersma. In tegenstelling tot zijn broertje woonde Fatah gisteren zijn eerste zitting wel bij. De Bergeijkenaar ziet er woensdag ouder uit dan hij in werkelijkheid (42 jaar) is. Hij trekt tijdens het lopen wat met een been, zijn gemillimeterde haar is grotendeels grijs. Hij draagt verder sportschoenen, een sjofele Adidas-trainingsbroek en een zwarte jas met capuchon.

Gevangenen in de Eufraat gegooid

Volgens justitie bekleedde de vermoeid ogende Fatah een belangrijke functie binnen de terreurgroep. Dat zou onder andere blijken uit afgeluisterde telefoontjes en gesprekken. Een getuige verklaarde verder dat Fatah tegen hem had gezegd dat hij emir, baas, was van een gevangenis. Gevangenen werden er in de Eufraat gegooid. Ook beweerde hij de bodyguard te zijn van de op één na hoogste leider van Jabhat al-Nusra.

Zijn broer en vrouw wuifden die suggesties weg in verhoren. Fatah schept graag op, het is allemaal grootspraak. Toch komt er soortgelijke informatie binnen via een informant. Fatah zou zijn benoemd tot emir van Sad al-Rashied waar verschillende executies plaatsvonden. Dat gebeurde zowel in het geheim als in openlijk op een plein.

Volledig scherm broodjeszaak Pain du Delicieux. © Bert Jansen

Nepleningen om broodjeszaak te kopen

Eenmaal gevlucht naar Nederland zou Fatah met crimineel geld broodjeszaak Pain du Délicieux, tegenover het Beursgebouw in Eindhoven hebben gekocht. Nepleningen moesten volgens justitie de werkelijke herkomst van het geld maskeren.

De advocaten vinden het vooralsnog veel grote woorden. Ze vrezen bovendien het ‘ronselen’ van getuigen binnen de Syrische gemeenschap door het Openbaar Ministerie: „Het vinden van getuigen gaat blijkbaar moeizaam. Dan bestaat er het risico dat getuigen die wel worden gevonden, worden beïnvloed. En waar gaan ze die vinden? In de opvangkampen in Syrië? Ik denk we daar wel naartoe moeten.”