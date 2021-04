Justitie speurt gewoon verder naar relschoppers Eindhoven: ‘Hebben nog heel wat mensen op het oog’

Jumpsquare Eindhoven staat nu zelf te springen: het mag één dag open

15 april EINDHOVEN - Jumpsquare staat zelf te springen van vreugde om de eerste klanten te ontvangen. Vanuit de overheid is Eindhoven aangewezen als een van de testlocaties voor ‘Testen voor toegang’ pilots. De nieuwe locatie op de Fakkellaan in de wijk Prinsejagt, waar voorheen Sauna Prinsejagt zat, zou in februari de deuren hebben geopend voor het Eindhovense publiek, maar door corona is dit uitgesteld.