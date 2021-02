Justitie trekt alles uit de kast om relschoppers Eindhoven te berechten: zelfs ‘opvallend schreeuwen’ leidt tot aanklacht

Omwonende Traverse-Zuid in Waalre snapt niets van stille klinker: ‘Waarom geen stil asfalt?’

2 februari WAALRE - Gedreun, zware bromtonen en zelfs scheuren in de muur. Aanwonenden van de Traverse-Zuid in Waalre maakten het de afgelopen jaren allemaal mee in huis. Het verkeerslawaai aan de doorgaande weg door Waalre-Dorp moet flink verminderen door bestrating met stille betonstenen. Omwonenden hadden liever een andere oplossing gezien aan de Traverse.